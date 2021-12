Atleta baiano de canoagem tenta fechar ano com chave ouro

O atleta baiano de canoagem, Isaías Queiroz, tem a oportunidade de fechar a temporada de 2013 sendo medalhista em todas as competições que disputou. Para isso, o competidor vai a São Paulo brigar por uma medalha no Campeonato Brasileiro de Canoagem e Paracanoagem. A competição acontece na raia de canoagem da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, entre quinta-feira, 12, e domingo, 15.

Isaias conquistou oito medlhas de ouro no ano. A mais importante delas foi a de campeão mundial na categoria Velocidade, disputada em setembro, na Alemanha. No dia 16 de dezembro, o atleta concorrerá no Rio de Janeiro ao prêmio Atitude no Esporte, na categoria Melhor Atleta Olímpico.

Além de Isaias, estarão presentes no Campeonato Brasileiro de Canoagem e Paracanoagem a dupla Erlon Souza e Ronilson Oliveira, representantes do Brasil em Londres, e o para-atleta Fernando Fernandes, tetracampeão mundial. Serão mais de 400 competidores.

