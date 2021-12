Atleta baiana é bronze em Mundial de Futevôlei

A jogadora baiana de futevôlei, Many Gleize, e a brasiliense Munyk Menezes, conquistaram a terceira colocação no Campeonato Mundial da modalidade, o Friends Of Footvolley International Cup 2015, que foi realizado em Graz, na Áustria, entre sexta, 3, e domingo, 5. As atletas participaram defendendo a Seleção Brasileira.

Dez países participaram da competição, Bélgica, França, Suíça, Suécia, Noruega, Itália, Alemanha, Holanda, Áustria e Brasil.

Para chegar à fase final, as atletas venceram as holandesas e as austríacas. Na semifinal, perderam para outras brasileiras, Lorena Mascarenhas e Mayara Pimenta. Na disputa do 3º lugar, Many e Munyk ganharam da dupla sueca por 15 a 8.

A baiana faz parte do elenco de atletas do Vitória e aproveitou para fazer o registro na Áustria com a bandeira do seu clube do coração. A brasiliense Munyk também entrou na homenagem. Para participar da competição, Many teve o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

