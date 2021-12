Atleta baiana busca pontuação recorde no Mundial de Bodyboard

Sem patrocinadores para bancar sua viagem para as próximas etapas do Circuito Mundial de Bodyboard, a baiana Tati Meneses tenta convencer as empresas a apoiá-la manobrando bem sobre a prancha de bodyboarding.

No mês de junho, a atelta embarcou para Niterói (RJ) e em meio a várias concorrentes de outros países e ficou em 5º lugar na etapa disputada na praia de Itacoatiara, que valeu 5 mil pontos..

Venceu a etapa brasileira a japonesa Ayaka Suzuki, que na final superou a brasileira Nicole Calheiros. No masculino, a etapa ficou com o canadense Diego Cabrera, que na final venceu o português Dino Carmo

Motivada pela boa colocação, a baiana luta agora para conseguir apoio financeiro a tempo de embarcar para o Chile, onde acontece a próxima etapa, nas ondas de Antofagasta, que será disputada de 11 a 16 de julho.

No Chile também estará em disputa 5 mil pontos. Se Tati conseguir vencer uma ou mais etapas de grande pontuação espera se tornar uma potencial concorrente ao título, já que assim como ela nem todas as atletas conseguem participar do calendário por falta de patrocinadores.

Para a bodborder baiana, participar do maior número possível de etapas é a única forma de continuar somando pontos no ranking e assim poder estar entre as tops do circuito.

"Sigo na luta para conseguir patrocinadores e poder representar a Bahia nas próximas etapas do Circuito Mundial", diz Tati, que depois do Chile já está mirando também a participação no evento de Portugal, no mês de setembro.

Próxima etapas

4ª etapa Chile - 11 a 16 de julho

5.000 pontos

5ª etapa Hawaii 4 a 6 de agosto

1.000 pontos

6ª etapa - Japão 1º a 4 de setembro

1.000 pontos

7ª e 8ª etapas Portugal

12 a 17 de setembro 4.000 pontos

3 a 12 de outubro 5.000 pontos

9ª etapa - Ilhas Canárias 14 a 29 de outubro - 5.000 pontos

