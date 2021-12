Atleta baiana busca apoio financeiro para participar do Sul-Americano de Hapkido

A um dia de completar 16 anos, Emilly Cristina de Jesus Silva corre contra o tempo na esperança de realizar aquele que pode ser o seu melhor presente de aniversário: um apoio financeiro para ajudá-la a participar do Sul-Americano de Hapkido, que ocorrerá neste domingo, 15, e na próxima segunda-feira, 16, em Assunção, no Paraguai.

Faixa amarela da modalidade, a atleta soteropolitana diz que, às vésperas do campeonato, não conta nem sequer com metade dos recursos necessários para a viagem. “Só tenho R$ 200. Preciso de R$1.837 mil das passagens e R$ 500, para alimentação de quatro dias”, estima Emilly, que precisa garantir o “patrocínio” o mais rápido possível. Motivo: ela tem até sexta, 13, para confirmar seu check-in.

O torneio no qual a jovem atleta sonha em debutar vale classificação para o Bolsa Atleta Internacional, iniciativa do governo federal que contempla esportistas de todo o Brasil com benefícios mensais no valor de R$ 1.850 mil.

Independentemente do desfecho de sua cruzada, Emilly afirma que a mãe dela já providenciou autorização do Juizado de Menores para que ela possa embarcar para o País vizinho.

Aos interessados em me ajudar em mais uma etapa da minha jornada, com qualquer quantia, serei muito feliz e grata

Colecionadora de medalhas

Moradora do Engenho Velho da Federação, Emilly diz que o seu primeiro contato com o hapkido aconteceu há um ano e três meses, por meio de um projeto desenvolvido na Escola Municipal Cidade Jequié, na avenida Cardeal da Silva, onde atualmente cursa o 9º ano do Ensino Fundamental.

“Lá, conheci a proposta de unir esporte, escola e família. Assim, tive a oportunidade de participar de diversos campeonatos”, descreve a garota.

Saiba como ajudar

Em meio à falta de apoio e de patrocínio, Emilly, entretanto, não esmorece. Em 2017, por exemplo, superou as dificuldades com conquistas em ao menos três importantes certames de hapkido: ganhou duas medalhas de ouro e duas de prata no Campeonato Baiano, em Salvador; levou dois ouros e duas pratas no Grand Pix Nacional, em Pernambuco; além de obter dois ouros e duas pratas na Copa do Brasil, em Santa Catarina.

