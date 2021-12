Ataques com números altos se encontram no Ba-Vi

Seja qual for o time de sua preferência, é bom o torcedor se preparar: a perspectiva é que o Ba-Vi do próximo sábado, 3, às 16h30, na Fonte Nova, tenha muitos gols. A dupla baiana está no 'pódio' dos melhores ataques da Série B. O Vitória é o 2º nesse quesito, com 43 tentos marcados, e o Bahia é o 3º, com 41. O Botafogo, líder, tem 46.

Balançar a rede pode ser ainda mais especial para o Esquadrão. A equipe do técnico Sérgio Soares tem 99 gols na temporada e tem chance de chegar à marca centenária justamente contra o maior rival. O Leão, por sua vez, anotou 74 tentos em 2015.

Nesse quesito, o Tricolor tem uma grande vantagem em relação ao Rubro-Negro. O clube disputou até agora 60 partidas no ano, dez a mais que o rival. Foram quatro pelo Estadual e duas pelas copas do Nordeste, do Brasil e Sul-Americana. A média do Bahia é de 1,65 gol por jogo, enquanto a do Vitória é de 1,48.

Em 2014 e 2013 o Esquadrão balançou a rede 68 e 64 vezes, respectivamente. O último ano em que o ataque marcou uma centena de gols aconteceu há três temporadas, quando o Tricolor anotou 109 tentos. No fim do ano, porém, terminou com a média inferior de 1,49 gol por duelo.

Para os mais supersticiosos, um bom sinal: a última média de gols tão alta quanto à atual aconteceu em 2010, quando o Esquadrão retornou à Série A após sete anos de sofrimento. Naquele ano o Bahia fez 110 gols em 63 jogos, média de 1,74 tento por partida.

Se o setor ofensivo vai bem, a retaguarda não tem ajudado muito o Bahia, que tem apenas a sexta defesa menos vazada da Série B, com 29 gols sofridos. "A gente tem que trabalhar. Realmente ocorreram erros da nossa parte, mas acho que no dia a dia temos que corrigir. Treinar mais, conversar mais", receitou o zagueiro Robson, que cumpriu suspensão e deve voltar à escalação titular.

Equilibrado

Com desempenho de destaque na frente, o Leão tem um time mais equilibrado do que o rival. Sua defesa também é uma das mais competentes da Série B e tomou apenas 27 gols - a segunda menos vazada da competição.

Para o Rubro-Negro, ainda faltam 26 gols para chegar à marca centenária. Ela, aliás, não seria grande novidade: em 2013, ano em que acabou em 5º lugar na Série A, o Leão fez 110 gols em 64 jogos. A média foi de 1,71 por duelo.

Contribuíram para a estatística daquela temporada as goleadas por 5 a 1 e 7 a 3 justamente sobre o maior rival, e na Fonte Nova. Foi do segundo, pela partida de ida da final do Baiano daquele ano, que o meia Escudero lembrou na entrevista de ontem: "Tive a oportunidade de jogar em três Ba-Vis nos quais conseguimos boas vitórias. Lembro principalmente do 7 a 3, que foi muito bom. Teve o mais recente também (4 a 1 no Barradão, pelo 1º turno da Segundona). Tomara que a gente consiga vencer novamente".

O argentino é o artilheiro do Leão na Série B, com oito gols. No Tricolor, quem mais marcou foi Kieza, com nove.

adblock ativo