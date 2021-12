Atalanta goleia Valencia e consegue boa vantagem nas oitavas da Champions

O Atalanta conseguiu um ótimo resultado nesta quarta-feira, 19, no estádio San Siro, em Milão, ao vencer o Valencia por 4 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O destaque foi o holandês Hans Hateboer que marcou duas vezes (16' e 62'). O esloveno Josip Ilicic (42') e o suíço Remo Freuler (57') completaram a goleada. Apesar do russo Denis Cheryshev ter diminuído o placar (66') o time espanhol foi dominado pela equipe italiana, que participa pela primeira vez da competição europeia e vai levar uma confortável vantagem para o jogo de volta, no dia 10 de março, em Valência.

Os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini parecem ter atendido aos pedidos feitos pelo técnico na véspera para que mantivessem "a cabeça fria” diante da pressão do mata-mata, ainda mais para um clube que faz sua primeira participação na Champions.

Hateboer abre goleada

A equipe italiana deu seu recado logo aos 7 minutos com um chute de Mario Pasalic, que o goleiro Jaume Doménech defendeu.

Pouco depois, aos 14 minutos, veio o primeiro gol do time da casa. O atacante argentino Papu Gómez avançou pela esquerda e cruzou para o holandês Hateboer, que se antecipou ao lateral Gayà na pequena área e abriu o placar.

O Valencia respondeu aos 29, quando Ferrán penetrou na área pela direita e chutou na trave.

Mas apesar do susto, os italianos não se fecharam atrás e continuaram atacando. E ele veio quase no intervalo, aos 41 minutos. Ilicic recebeu a bola de Gosens, se livrou da marcação e disparou de fora da área no ângulo, sem chances para Doménech.

O Atalanta voltou do intervalo com a mesma disposição do primeiro tempo. Aos 11 minutos, Freuler chutou de fora da área e marcou um golaço.

Cinco minutos depois Pasalic fez um lançamento para Hateboer, que entrou na área em velocidade e tocou no canto de Doménec, marcando seu segundo gol, o quarto da sua equipe, para o delírio da incrédula torcida italiana.

Cheryshev dá esperança

Precisando desesperadamente de ao menos um gol, o técnico do Valencia, Albert Celades, colocou Denis Cheryshev em campo no lugar do português Gonçalo Guedes (65') e, apenas um minuto depois, o russo diminuiu.

O gol animou o Valencia, que começou a pressionar, aproveitando um momento de confusão do time da casa.

O jogo ficou mais aberto com jogadas perigosas lá e cá.

O Atalanta, apesar da boa vantagem, continuou se mostrando ofensivo, cercando a área adversária. Mas o placar não se alterou mais.

Ao Valencia resta agora partir para o tudo ou nada no jogo de volta na Espanha e conseguir uma virada épica.

Já para o estreante time italiano, basta manter a calma para continuar sua aventura na maior competição europeia de clubes.

