Atalanta garante vaga inédita nas quartas de final da Champions

A Atalanta, estreante em Liga dos Campeões, garantiu uma histórica classificação às quartas de final da competição ao vencer o Valencia por 4 a 3 no jogo de volta das oitavas, graças a quatro gols de Josip Ilicic.

O atacante esloveno converteu dois pênaltis provocados por Mouctar Diakhaby (3', 43') e dois gols com bola rolando (71', 82'). O Valencia, que já havia perdido na ida por 4 a 1, descontou com dois gols de Kevin Gameiro (21', 50') e outro de Ferran Torres (67').

Se a goleada sofrida na Itália e o fato de não poder contar com o apoio da torcida no estádio Mestalla -fechado ao público devido à epidemia do coronavírus na Europa- já praticamente impossibilitava uma virada do Valencia, as esperanças espanholas desapareceram logo nos primeiros minutos de jogo, quando o francês Diakhaby cometeu pênalti infantil, convertido por Ilicic.

Gameiro empatou logo em seguida, aproveitando um erro do zagueiro Marco Sportiello, o que permitiu ao Valencia sonhar -pelo menos por alguns minutos- com uma reação.

Mas, pouco antes do intervalo, Diakhaby voltou a aprontar ao colocar a mão na bola dentro da própria área. Ilicic cobrou com categoria e recolocou a Atalanta em vantagem.

A desastrosa atuação de Diakhaby incentivou o técnico do Valencia, Albert Celades, a substituir o zagueiro no intervalo pelo português Gonzalo Guedes, um meia, uma aposta ofensiva para tentar uma última cartada.

A decisão até surtiu efeito, já que o Valencia chegou a virar a partida com Gameiro e o jovem Ferran Torres, mas restavam 25 minutos de jogo e os donos da casa precisavam de mais três gols para buscar a vaga nas quartas.

Nesse cenário, um Valencia totalmente focado no ataque acabou dando espaço demais para uma Atalanta famosa por seu poderio ofensivo. Não deu outra: aproveitando as chances que apareceram, os italianos foram buscar a vitória em dois rápidos contra-ataques finalizados com categoria por Ilicic, que chegou a quatro gols em uma partida na Champions pela primeira vez na carreira.

