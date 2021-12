Atacante Ricardo Oliveira negocia seu retorno ao Brasil

Aos 34 anos de idade, Ricardo Oliveira busca um clube para jogar no Brasil e a partir desta segunda-feira o seu empresário começa a negociar com um clube para o jogador, que no País já defendeu São Paulo e Santos e foi formado pela Portuguesa. A julgar pelo que disse seu empresário do jogador, seu destino não será o Palmeiras, apontado como mais provável candidato há poucas semanas.

Segundo Oldegard, ele começará as negociações "com um dos outros três de São Paulo", mas não quis revelar o possível destino. Como o São Paulo já conta com Alexandre Pato, Luis Fabiano e Alan Kardec no ataque, e o Palmeiras foi descartado, as apostas maiores recaem sobre Santos e Corinthians.

Os dois clubes alvinegros possuem bons motivos para querer os serviços do atacante. O Corinthians, por exemplo, não tem no elenco um substituto à altura do peruano Paolo Guerrero - que pode deixar o clube no segundo semestre caso não acerte a sua renovação de contrato - enquanto que os santistas perderam Leandro Damião para o Cruzeiro e carecem de peças de qualidade.

Com um histórico de lesões nos joelhos, Ricardo Oliveira está disposto inclusive a assinar um contrato curto para provar que está em boas condições físicas. Dinheiro também não é problema; ciente de que não tem como receber salários como na época em que esteve no mundo árabe, ele já adiantou ao seu agente que topa receber um valor menor no Brasil. Seu principal desejo é mostrar que ainda pode ser importante.

