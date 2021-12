A partida era pela Série C2 do Campeonato Italiano, mas o golaço chamou a atenção dos amantes do futebol pelo fato de o jogador balançar as redes da maneira que nem o rei Pelé conseguiu.

O Tuttocuoio recebeu o Vigor Lamezia no domingo, 9, e o jogo estava empatada em 0 a 0, quando o time da casa tentou cobrar uma falta em jogada ensaiada. O atacante Domenico Zampaglione era o único homem da barreira.

Na cobrança, o atleta do Tuttocuoio rolou a bola para o meio e o campo encharcado permitiu que Zampaglione chegasse até a bola antes do atacante do time da casa, numa dura dividida de carrinho. No entanto, a bola ganhou velocidade e pegou o goleiro do desprevenido, fora da posição.

Mesmo "sem querer", o gol foi comemorado pelo time visitante, que conquistou os três pontos e segue na nona posição do campeonato.

Confira a façanha do italiano:

Da Redação Atacante italiano faz gol incrível de carrinho. Assista!

