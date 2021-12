Atacante é detido por chantagear Valbuena com vídeo íntimo

Karim Benzema foi detido nesta quarta-feira, 4, na França, sob suspeita de envolvimento em um de caso de chantagem sexual que teve como vítima o seu compatriota e companheiro de seleção francesa Mathieu Valbuena. Segundo informações de canais de TV do país, o atacante do Real Madrid foi levado à sede da polícia de Versalhes, que fica nos arredores da capital Paris, para prestar depoimento.

A Justiça investiga a denúncia, feita em junho passado, segundo a qual o meia Valbuena, hoje jogador do Lyon, teria recebido uma ligação anônima quando se encontrava concentrado com a seleção francesa. Na ligação, uma pessoa cobrava o pagamento de 150 mil euros em troca da não divulgação na internet de um vídeo erótico em que o atleta apareceria com sua namorada.

O Tribunal de Versalhes investiga essa tentativa de extorsão e o nome de Benzema apareceu em escutas telefônicas que levaram a polícia a interrogar também o veterano atacante Djibril Cissé, este um ex-integrante da seleção francesa, em 13 de outubro, mesmo dia em que foi liberado pela polícia após prestar depoimento.

A investigação deste caso foi aberta no final de julho e vem sendo conduzida pela polícia judicial de Versalhes. Cissé, que prestou depoimento em outubro, foi companheiro de clubes de Valbuena no Olympique de Marselha. E quando o atacante foi ouvido pelos investigadores, outros três suspeitos de envolvimento no caso, cujos nomes não foram revelados, também haviam sido detidos.

Ao lado de Cissé, que atualmente defende o modesto JS Saint-Pierroise, da França, o trio foi acusado de tentar tirar dinheiro de Valbuena sob ameaça da divulgação do tal vídeo erótico no qual o meia apareceria com sua namorada.

Acusado de extorsão e associação para o crime, Cissé, hoje com 34 anos, foi companheiro de Valbuena no Olympique de Marselha entre 2006 e 2008, assim como defendeu a seleção francesa em 41 partidas. Ele também acumulou passagens por Liverpool e Lazio, entre outros times de menor expressão, sendo que vestiu a camisa da equipe nacional da França entre 2002 e 2011. No período, marcou nove gols ao longo dos 41 confrontos pelo país.

