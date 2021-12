Atacante do Flamengo é parado em blitz com CNH suspeita

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi parado em uma blitz da Lei Seca neste sábado, 29, na Barra da Tijuca, por portar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que não constava no sistema do Detran do Rio de Janeiro. Além disso, o jogador também foi multado por se recusar a fazer o teste do bafômetro.

A polícia investiga se houve erro no banco de dados do sistema do Detran, ou se o documento é falso, o que se configuraria crime com pena prevista de até seis anos de prisão.

