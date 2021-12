A Copa do Brasil pode ter tido mais um caso de racismo dentro de campo neste sábado, 27. O atacante do Boa Esporte Franci diz que o zagueiro Antônio Carlos do Avaí o chamou de "macaco do c...". A suposta ofensa aconteceu de uma falta.

Duranto o jogo, Franci relatou o fato para o juiz, mas ele mandou prosseguir a partida. Após o apito final, o zagueiro tentou se desculpar, mas o atacante não aceitou e registrou queixa na delegacia.

Caso o ato de racismo seja comprovado, o Avaí pode ser excluído da competição, já que essa foi a punição dada ao Grêmio, depois que uma torcedora chamou o goleiro do Santos, Aranha, de macaco. Atualmente, o Avaí está na vice liderança do campeonato, empatado com a Ponte Preta, que está em primeiro lugar.

Da Redação Atacante do Boa Esporte acusa zagueiro do Avaí de racismo

