Atacante da Seleção do Equador morre de parada cardíaca

O atacante equatoriano Christian Benítez, 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 29, em decorrência de uma parada cardíaca.

O jogador, que atuava pela seleção do Equador, se queixou de fortes dores abdominais um dia depois de estrear por sua nova equipe, o Al Jaish, do Catar. Ao ser levado para o hospital, acabou sofrendo a parada cardíaca.

Em nota oficial, a equipe do Catar, onde Benítez atuava, negou que o jogador tivesse reclamado de qualquer problema de saúde.

"O clube gostaria de dar suas mais sinceras condolências à família do jogador. Benítez se integrou recentemente vindo do América por três temporadas. O jogador estreou no time na partida de ontem (domingo) contra o Qatar Sports Club, na Sheikh Jassem Cup, sem reclamar de qualquer problema de saúde. Sua partida repentina é um grande choque para cada membro da comissão técnica e administração do clube. Foi um jogador que, a despeito do breve período que aqui esteve, vai ser lembrado pelo grande caráter.

'Chucho', apelido pelo qual Benítez era conhecido, estava sendo convocado pela seleção do Equador nas últimas partidas. Ao todo, atuou pela seleção equatoriana em 58 jogos, marcando 24 gols. O atacante fez parte do elenco equatoriano que disputou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Começou sua carreira no El Nacional, do Equador. Depois, teve passagens pelo Santos Laguna (México), Birmingham City (Inglaterra) e América do México, até se transferir para o Al Jaish, do Catar.

