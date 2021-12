Atacante brasileiro marca oito gols em partida da Premier League do Kwait

Um fato inusitado aconteceu neste final de semana, na Premier League do Kwait. O atacante brasileiro Patrick Fabiano, ex-CSA, foi responsável por marcar oito gols na vitória do Al Salmiya, por 9 a 1, sobre o Al-Tadamon. Com os tentos, o atleta chegou a 14 gols no campeonato do país.

"Sensacional, um momento único. Me lembro da infância quando fazia gols e mais gols, nas quadras e campos de bairro onde nasci. Mas fazer um feito desse jogando profissionalmente, esse número é algo surreal... Foi um jogo que vai ficar marcado pra sempre na minha memória, um jogo inesquecível", desabafou o jogador.

Com o resultado favorável, a equipe do brasileiro ocupa a 3ª colocação da Liga Kwaitiana, com oito vitórias, cinco empates e uma derrota, somando 29 pontos. O clube está atrás somente do Qadsia e Al Nasser, 1º e 2º colocado, respectivamente, ambos com 32 pontos.

Carreira

Aos 33 anos, Patrick Fabiano teve boa parte de sua carreira dedicada ao futebol do Kwait, onde já defendeu quatro clubes diferentes. No ano passado, o atleta retornou ao Brasil para jogar a temporada 2019 pelo CSA. No clube alagoano, o atacante disputou 24 partidas e marcou nove gols.

O jogador revelado pelo Grêmio Mauaense ainda acumula passagem pelo Atlético Paranaense, em 2012, além de atuações no futebol da Bolívia, México, Qatar e Emirados Árabes.

