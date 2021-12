Atacante brasileiro Douglas Costa é anunciado pelo Bayern de Munique

Atual campeão da Champions League, o Bayern de Munique segue reforçando o seu plantel para a temporada 2021. O clube alemão anunciou na manhã desta segunda-feira, 5, a contratação de um velho conhecido do torcedor bávaro, o atacante Douglas Costa, de 30 anos.

A contratação marca o retorno do jogador ao time de Munique, que atuou pelo clube entre 2015-2018 e retorna após dois anos atuando pela Juventus-ITA.

Marcado pelas constantes lesões, o atacante não conseguiu realizar um bom desempenho pelo clube italiano. Nas redes sociais o jogador comemorou o acerto. "Estou muito feliz por jogar no Bayern de novo. Eu tive um tempo maravilhoso em Munique, com muito sucesso. E estou certo que ganharemos títulos de novo", declarou Douglas.

Além do brasileiro, o Bayern também anunciou as contratações do atacante alemão naturalizado camaronês, Choupo Mouting, de 31 anos, ex-PSG e do volante espanhol Marc Roca, de 23 anos.

