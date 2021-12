Atacante Artur, ex-Bahia, é convocado para a Seleção Brasileira

O atacante Artur Victor, do Red Bull Bragantino, foi convocado pelo técnico Tite e irá compor o grupo da Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias. O jovem atacante, de 23 anos, disputou o Brasileirão de 2019 pelo Bahia, quando foi um dos destaques da equipe por sua velocidade e dribles.

TEM NOVATO NA ÁREA! 🤩 Tite convocou, para os jogos seguintes das #Eliminatórias, o atacante Artur, do @RedBullBraga. Esta é a 1ª convocação dele para a a principal categoria da #SeleçãoBrasileira, depois de passagens pela Sub-20 e Olímpica. Bem-vindo! 📸 Mauro Horita/CBF pic.twitter.com/zNXfQ1xZUG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

Artur chega à Seleção para substituir os atacantes Malcom e Claudinho, que estavam convocados, mas voltaram para a Rússia após pedido do Zenit, clube que os dois defendem. Os atacantes do clube russo também foram integrantes da equipe bicampeã olímpica, nas Olimpíadas de Tóquio no mês passado.

Essa é a primeira convocação de Artur para a seleção principal e ocorre logo depois dele se tornar protagonista do Red Bull Bragantino, que está na semifinal da Copa Sul-Americana e dentro do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem passagens pela seleção sub-20 e Olímpica.

Artur conquistou a vaga para fazer parte de um grupo brasileiro cheio de desfalques, sem contar com nove jogadores que atuam por clubes da Premier League, que proibiu a saída dos atletas para seleções sul-americanas para evitar que eles precisassem realizar uma quarentena de 14 dias ao retornar para o Reino Unido.

Além de Artur, o grupo brasileiro conta com outras novidades que não vinham sendo chamados e atuam no futebol brasileiro como Edenilson, Santos, Nino, Miranda, Guilherme Arana, Edenilson e Hulk.

O Brasil fez sua primeira partida na rodada tripla deste mês das Eliminatórias para a copa nesta quinta-feira, 2, quando bateu o Chile por 1 a 0, com gol de Everton Ribeiro. O próximo jogo será contra a Argentina, no próximo domingo, 5, às 16h, em São Paulo. A seleção ainda enfrenta o Peru no dia 9 de agosto, em Pernambuco.

