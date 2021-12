Astro do futebol americano diz que é gay

Michael Sam, astro do futebol americano universitário e cotado para ser uma das grandes estrelas profissionais do esporte na próxima temporada, declarou ser homossexual, em um vídeo divulgado no domingo pelo The New York Times. Ele pode se tornar assim o primeiro jogador assumidamente gay da liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL.

"Sou Michael Sam. Sou um jogador de futebol (americano) e sou gay", disse Sam, que joga na defesa. "Quero apenas possuir minha própria verdade antes que alguém revele uma história a meu respeito."

Organizações de apoio aos homossexuais elogiaram a revelação feita por Sam. Sarah Kate Ellis, presidente da entidade Glaad, disse que o jogador "reescreveu o roteiro para incontáveis jovens atletas".

"Com a aceitação de pessoas LGBT crescendo em nossas terras - nas nossas escolas, igrejas e locais de trabalho -, está claro que a América está pronta para um astro do futebol abertamente gay", disse ela em nota.

A NFL colocou em seu site um comunicado dizendo admirar "a honestidade e a coragem" do jogador, de 24 anos. "Qualquer outro jogador com capacidade e determinação pode fazer sucesso na NFL. Estamos ansiosos por recepcionarmos e apoiarmos Sam em 2014."

O atleta deve ser recrutado por um time da liga e tornar-se profissional depois de se formar em dezembro na Universidade do Missouri, onde atuava na equipe da universidade, o Mizzou Tigers.

adblock ativo