Astro da NBA, Kevin Durant é punido por liga em R$ 285 mil após insultos homofóbicos contra ator

Um dos grandes nomes da Associação Nacional de Basquetebol (NBA), o jogador Kevin Durant, de 32 anos, foi punido pela organização do esporte após enviar insultos homofóbicos contra o ator Michael Rappaport.

A punição para o atleta do Brooklyn Nets foi de US$ 50 mil (cerca de R$ 285 mil), e se tornou um dos principais assuntos do esporte nesta semana. Através das redes sociais, Durant lamentou o 'mau exemplo'.

"Lamento que as pessoas tenham visto a linguagem que eu usei. Não é isso que eu quero que as pessoas vejam ou ouçam de mim. Espero que eu possa superar isso", disse o astro.

A notícia veio à tona após Rappaport, divulgar trecho das conversas na última terça-feira, 30, depois de tecer criticas ao atleta e ídolo nacional.

"Recebo ameaças e mensagens nojentas DIARIAMENTE, mas nunca, em meus sonhos mais loucos, pensei que (Kevin Durant) estaria entre eles. A própria cobra agora está me ameaçando, trazendo minha esposa à tona e quer lutar. Este deveria ser o queridinho dos Estados Unidos, certo?", escreveu Rapaport.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF