Associação oferece programa de esporte para deficientes

Pessoas com necessidades especiais têm direito a praticar esportes e ainda competir em alto nível. A Associação de Atletas Baianos com Necessidades Especiais (Aabane) cumpre esse papel com excelência, pois oferece aulas gratuitas a esse público no ginásio do Isba, em Ondina.

Os times contam com cerca de 60 esportistas, que treinam durante a semana. A iniciativa, que existe há cinco anos, ainda deve contar, em breve, com aulas de natação.

"Damos mais importância ao basquete, enquanto outras associações não davam tanta ênfase. Hoje disputamos várias competições", explica um dos idealizadores e professor do programa, Osmar Nascimento, de 50 anos.

As aulas têm dado tão certo que as equipes masculina e feminina já acumulam títulos. No ano passado, as categorias foram campeãs regionais, o que as credenciou para a disputa no torneio nacional. Porém, por falta de patrocínio, os grupos não puderam participar do torneio. Mesmo assim, os atletas não se abalam e seguem firme nos treinos.

"Aqui, portador de deficiência aprende o esporte não só para praticar, mas, principalmente, para competir", ressalta um dos integrantes mais antigos do grupo, o Juiz de Direito Rilton Goes Ribeiro, de 52 anos.

Para o professor de educação física Rogério Pinheiro, de 38 anos, treinar o grupo foi seu primeiro desafio profissional. Desde então, promove seu trabalho de forma voluntária. "Depois de começar a praticar o esporte, eles têm outra vida. Isso paga qualquer salário", confessa o professor.

Atualmente, eles se preparam para o Campeonato Baiano, em novembro. Francisco Costa, o mais jovem atleta, de 19 anos, está focado em sua primeira competição. "Ainda estou aprendendo muito e me aperfeiçoando para fazer bonito no Baiano".

Para participar do time, basta ir ao local de treinos e procurar Osmar Nascimento. Interessados em ajudar a Aabane podem buscar os contatos no site www.aabane.com.br.

Esporte transforma

A prática de esportes para as pessoas do grupo é boa não só para a parte física. Fábio José, de 33 anos - um dos mais novos integrantes da equipe e que joga na posição de pivô há cerca de 18 meses -, "era recluso, muito caseiro e não fazia nenhum tipo de atividade", admite sem receio.

De acordo com o paratleta, o basquete revolucionou de forma definitiva a sua vida. "Tudo mudou para mim. Tanto no meu corpo, quanto na parte social. Interajo muito mais com as pessoas e hoje não me vejo sem o basquete", revela.

Para o professor Osmar Nascimento, é possível perceber a melhora rapidamente. Ele aconselha a todos os cadeirantes que façam atividades físicas sempre que possível.

O educador físico enumera os benefícios: "Tira do sedentarismo, cria um grupo social e melhora infinitamente a qualidade de vida. Existem pessoas aqui que só saíam com acompanhantes e, hoje, sobem e descem pela cidade sozinhos. Estão totalmente independentes. Para participar do grupo não é prciso pagar nada, basta vir e começar", convida o professor.

