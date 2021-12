Assista aos cinco principais nocautes de Belfort no UFC

Em uma das lutas mais esperadas deste semestre, Vitor Belfort e o norte-americano Chris Weidman se enfrentam no próximo sábado, 23, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo UFC 187. O evento começa às 19h30 (horário de Brasília) e tem sete lutas no card preliminar. O principal tem cinco confrontos.

O UFC aproveitou a oportunidade para eleger as cinco vitórias mais marcantes do lutador carioca de 37 anos. Confrontos como contra Luke Rockhold, em 2013, e Wanderlei Silva, em 1998, estão presentes na compilação.

Uma das características do lutador é não deixar a luta passar do segundo round. Desse 2008, a finalização ou o nocaute ocorrem antes. As únicas derrotas do brasileiro nesse perído foram para Anderson Silva e Jon Jones.

UFC elege os cinco nocautes mais arrasadores de Vitor Belfort

