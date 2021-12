Assista a vídeo da briga entre Wanderlei e Sonnen no TUF

Depois de várias ofensas e provocações, Wanderlei Silva e Chael Sonnen trocaram socos durante a preparação do The Ultimate Fight (TUF). A briga entre os dois treinadores foi ao ar no domingo, 13, que teve a vitória por nocaute de Rick Monstro ofuscada pela confusão.

Wanderlei e Sonnen ficaram se encarando de longe até que o americano começou a provocar o "Cachorro Louco". Wand apontou o dedo para o rosto de Sonnen, que não gostou, e empurrou o brasileiro, até que os dois trocaram socos e cotoveladas no chão e tiveram que ser separados pelos membros das equipes.

Veja o vídeo da briga entre os técnicos do TUF:

Da Redação

