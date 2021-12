Aspirantes: dupla Ba-Vi vence seus primeiros jogos pelo Brasileirão

Dentro do estádio Manoel Barradas (Barradão), o Vitória venceu a equipe do Avaí, na tarde desta quinta-feira, 17, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão de Aspirantes. A equipe comandada por Paulo Isidoro conseguiu o placar mínimo de 1 a 0, com gol assinalado pelo atacante Caíque Souza.

Após passagem sem grandes destaques pelo time principal, o goleiro Yuri foi um dos heróis no confronto desta tarde. O arqueiro rubro-negro conseguiu garantir o resultado com boas defesas, além de um pênalti defendido ainda na primeira etapa, batido pelo atacante Thiaguinho.

Com o resultado, o Leão da Barra conseguiu sua primeira vitória no campeonato e subiu duas posições na tabela, ocupando a 4ª posição do Grupo A, com 4 pontos.

Esquadrão também vence

Na cidade de Amparo, no interior paulista, o Bahia não encontrou grandes dificuldades e também venceu, nesta quinta-feira, no estádio José Araújo Cintra, a equipe da Ponte Preta, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram todos na segunda etapa, com o atacante Ronaldo e o meia Bruno Camilo.

O placar favorável fez com que o Esquadrão também chegasse aos 4 pontos e fechasse a 2ª rodada do Brasileirão de Aspirantes na 4ª posição na tabela de classificação do Grupo B.

adblock ativo