Asafa Powell fica com a prata nos 100m em Zagreb

Terceiro do ranking mundial dos 100 metros em 2014, semanas depois de voltar de uma suspensão por doping, Asafa Powell foi apenas medalhista de prata no tradicional Meeting de Zagreb, nesta terça-feira, 2, na Croácia. O jamaicano perdeu no photofinishing para o compatriota Kemar Bailey-Cole. Ambos marcaram 10s07.

A prova, com vento negativo de 0,7 m/s, acabou sendo muito mais lenta do que o esperado, uma vez que teve seis dos homens mais rápidos da temporada. Segundo do ranking mundial, Richard Thompson (Trinidad & Tobago) foi apenas o sexto em Zagreb, com 10s31. Mike Rodgers (EUA), que ocupa o quarto lugar do ranking, garantiu o bronze com 10s10.

Se nos 100m, apenas Justin Gatlin, o melhor velocista da temporada, não correu em Zagreb, nas demais provas, porém, o nível não foi tão alto. Nos 200m para mulheres, por exemplo, a vitória ficou com a francesa Myriam Soumare, com 22s75.

