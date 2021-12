Às vésperas de revanche, Anderson Silva fala sobre nocaute

"É péssimo. É horrível", define Anderson Silva sobre nocaute na luta com Chris Weidman no segundo round do UFC 162 em julho. "Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei um nocaute. Eu não senti nada, só quando eu acordei. Quando eu acordei eu vi que o juiz estava em cima de mim e falei: 'não acredito, eu perdi'", contou o lutador durante participação no programa Roda Vida, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 23.

No próximo sábado, 28, Anderson Silva terá a revanche contra Chris Weidman, em luta que vale o cinturão dos médios. O brasileiro disse que pretende deixar as lutas em no máximo cinco anos, mas que pode mudar os planos caso perca de Chris Weidman.

"[Se o Dana me aposentar] Eu ia falar obrigado por tudo, mas eu vou continuar fazendo o que gosto, vou para outro evento, lutar outras modalidades, é uma coisa que eu gosto de fazer", finalizou.

