Ás vésperas da Copa América no Brasil, seleção da Venezuela confirma 12 casos de Covid-19

Pelo menos 12 membros da delegação de futebol da Venezuela se encontram isolados em um hotel de Brasília, após testarem positivo para a Covid-19. Segundo o G1, a informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Em comunicado, a pasta declarou que todos eles estão assintomáticos, isolados em quartos individuais e são monitorados pela equipe da Conmebol e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Conforme o G1, os testes de PCR foram realizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e o resultado foi informado às autoridades de Saúde de Brasília, na noite da sexta-feira, 11. A Confederação ainda não se manifestou sobre o caso.

Os jogadores chegaram no Brasil na última quinta, 10 e, no dia seguinte, chegaram a treinar em Brasília. A seleção é adversária do Brasil na estreia da Copa América, neste domingo, 13, às 18h, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Devido ao surto, a Conmebol mudou o regulamento da competição e retirou o limite de cinco substituições por Covid-19 na lista final de convocados. A partir de agora, as seleções poderão fazer trocas até no decorrer dos jogos, sem limite de mudanças, caso algum atleta teste positivo.

