Arturzinho tenta motivar o Bahia

Quem observa Arturzinho comandando a equipe, seja nos treinos ou nos jogos, fica impressionado com tanta gesticulação e gritos, contrastando com o jeito mais comedido do antecessor Comelli. A impressão que dá é de que é impossível não ser contagiado por tamanha energia. E a expectativa da torcida tricolor é que os seus comandados sigam seus exemplos e tenham mais vibração em campo, para que os bons resultados retornem.

E, para o técnico, uma das principais formas de dar essa motivação, além da vibração, é uma outra característica sua. A intensa mudança na equipe titular. Muito criticado por essa mania, Arturzinho reconhece que faz isso para evitar a acomodação com a titularidade absoluta.

Pensando nisso, o carioca chegou fazendo mudanças no time titular de Comelli. Na tarde desta quarta-feira, ele iniciou o coletivo com Darci, Luciano Baiano, Cléber Carioca, Rogério e Adilson; Fausto, Emerson Cris, Ávine e Elias; Bruno Meneghel e Juca.

Destes, apenas seis começaram como titulares contra o Barueri no último sábado. O que comprova o gosto do treinador por mudanças na equipe titular.

Barrado – O técnico recebeu duas boas notícias no início da noite. O zagueiro Rogério e o volante Rivaldo foram julgados nesta quarta pelas expulsões contra o Santo André e estão liberados para jogar contra o Criciúma.

A absolvição de Rogério foi a mais comemorada, afinal, com as contusões de Alison e Marcone, o novo técnico teria apenas Cléber Carioca e Padovani para escalar no sábado.

Rogério foi absolvido e Rivaldo pegou um jogo de suspensão. Como já cumpriu contra o Barueri, está liberado.

Antigo titular absoluto de Paulo Comelli, e um dos melhores do meio para a frente da equipe, Rivaldo perdeu a condição desde a chegada de Arturzinho, mas não se desanima. “Que nada. Sou funcionário do Bahia e ele está colocando quem ele já conhece. Agora é esperar uma oportunidade e aproveitar”, dizia o meio-campista, ainda preocupado com o resultado do julgamento que só seria conhecido depois do treino.

Muito criticado no início, atuando como meia, Rivaldo deu um salto de qualidade quando passou a jogar mais recuado. Mas quem pensa que foi um improviso do antigo chefe se engana. “Prefiro jogar de segundo volante, mas também de meia. O importante é jogar. Eu comecei jogando de volante, mas depois acharam que eu tinha qualidade para jogar mais avançado e me adiantaram”, diz.

Problemas – Nesta quinta-feira, a equipe embarca, às 13h52, para Criciúma, em busca de um resultado positivo que reverta a situação atual. Antes, pela manhã, haverá mais um treino que pode ajudar a definir a equipe titular de sábado. Arturzinho tem ainda alguns problemas. Alison participou apenas de treinos físicos durante a semana e deve adiar mais uma vez a estréia na Série B.

Já o garoto Marcone, ainda não conseguiu se recuperar da lesão no tornozelo, sofrida na derrota para o Barueri e as chances de voltar à equipe são remotíssimas.

Para piorar, o atacante Galvão sofreu uma pancada no joelho durante o coletivo de terça-feira e não treinou nesta quarta. Se voltar a não treinar na quinta-feira, deve ficar fora da partida.

