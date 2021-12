Artistas globais participam de jogo beneficente

Apesar da boa vontade, o ex-jogador Zé Carlos esperava mais público no amistoso beneficente entre o time dos artistas globais e as Estrelas do Brasil, no domingo, 19, em Pituaçu. Apenas 249 pessoas pagaram R$ 25 para ver o triunfo das Estrelas do Brasil por 11 a 5. Cerca de R$ 6.225 serão divididos entre o Hospital Aristides Maltez e o ex-jogador do Bahia Mailson.

Para o organizador do jogo, o público não foi o esperado e Zé Carlos já calcula os prejuízos. "Fiz minha parte. Estou com a consciência tranquila de que quis ajudar, mas com a renda que tivemos ainda vou ter que tirar do meu bolso para cobrir as despesas", assegurou o ex-atleta do Esquadrão de Aço.

Entre as estrelas, o ator Daniel Rocha, que faz o jogador Roni em Avenida Brasil, não se importou com a goleada sofrida. "Estou treinando futebol faz três meses. Essa é a primeira vez que a gente foi para longe. Foi muito bom estar aqui em Salvador e ter participado desse jogo beneficente", assegurou.

O cantor do Jammil, Levi lima, que atuou entre os atores da Globo, assegurou que a solidariedade saiu vencedora, talvez sem saber do prejuízo da festa em Pituaçu. "Quem saiu ganhando foi a solidariedade. Divertimos as pessoas e isso foi importante. Estou sem dormir porque fizemos show ontem (sábado) em Ribeirão Preto, mas fiz questão de vir", assegurou o artista, que fez um dos gols dos pernas de pau da dramaturgia.

adblock ativo