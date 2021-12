Artilheiros, Gilberto e Neto Baiano fazem duelo à parte no Ba-Vi

O clássico Ba-Vi deste domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova, promete muitas emoções. A partida válida pela penúltima rodada de classificação do Campeonato Baiano é de suma importância para ambas as equipes que brigam pela liderança do certame e também querem a vantagem de atuar em seus domínios na fase final da competição.

>>Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para o clássico

>>Bahia encerra preparação para o duelo deste domingo

>>Sem divulgar relacionados, Vitória faz último treino antes do Ba-Vi

E o maior duelo do Norte/Nordeste também vai colocar frente a frente dois grandes artilheiros. De um lado, o atacante Gilberto, maior goleador do Brasil neste momento com 12 gols em 11 jogos e em ótima fase. Do outro, o centroavante Neto Baiano, maior artilheiro da história do Barradão e ídolo rubro-negro, mas que ainda não marcou em seu retorno à Toca do Leão.

Apesar de viver um momento melhor na temporada, o goleador Gilberto descarta qualquer favoritismo para o confronto com o rival. O primeiro duelo entre os times neste ano, que acabou empatado em 1 a 1, serviu para o Tricolor colocar os pés no chão e ser mais cauteloso.

“Vantagem nenhuma. Clássico é clássico, não só aqui como em outros lugares. O futebol tem que ser jogado quando a bola rola”, destacou o atacante em entrevista coletiva no Fazendão, na sexta-feira, 8.

Do lado Rubro-Negro, onde a crise está instalada após os últimos resultados negativos, o experiente Neto Baiano já aponta o que é preciso fazer para obter um triunfo no clássico. “Tem que correr mais. Porque, desse jeito, jogar o Ba-Vi assim é complicado”.

Marcar gol em Ba-Vi é ‘mais gostoso’, mas tanto Gilberto, quanto Neto Baiano, querem mesmo é conquistar os três pontos e aliviar a pressão dentro do Fazendão ou da Toca do Leão. Que vença o melhor!

adblock ativo