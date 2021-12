Artilheiro da Copa América bate Ferrari e é preso

Artilheiro da Copa América, Arturo Vidal se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 16, e acabou na delegacia. Isso porque, após bater sua Ferrari, um exame de sangue detectou que o chileno tinha consumido álcool. Ele foi levado para detenção da 15ª Comisaría de Polícia, em Buin.

Nesta quarta, será aberto inquérito contra Vidal. A depender das condições dele no momento do acidente, o jogador pode continuar preso. A pena para quem provoca acidente com mais de 0,8 gramas de álcool por litro de sangue é de 541 dias a 3 anos de detenção.

Vidal estava acompanhado da mulher Maria Teresa Matus e eles voltavam de um cassino. Ele iria para a concentração da Seleção Chilena. O atleta reclamou de dor no pescoço, já a mulher teve uma luxação no cotovelo. Os ocupantes do outro carro não tiveram lesões graves.

Pelo Twitter, Vidal disse que estava bem: "Lamentavelmente, eu me envolvi em um acidente de trânsito. Por sorte, estamos todos bem e tranquilos. Obrigado pela preocupação".

Lamentablemente me vi involucrado en un accidente de tránsito. Por suerte estamos todos bien y tranquilos. Gracias x la preocupación! — Arturo Vidal (@kingarturo23) 17 junho 2015

Ainda não há informações se Vidal será liberado para jogar na Copa América. O Chile enfrenta a Bolívia nesta sexta, 19.

Veja vídeo que Arturo afirma que está bem

