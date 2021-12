Arthur Nory consegue medalha de prata em Mundial

O atleta brasileiro Arthur Nory conseguiu a medalha de prata na Copa do Mundo de ginástica em Glasgow, na Escócia. Nory ficou em segundo lugar na disputa individual geral, ficando atrás apenas do britânico Max Whitlock.

É a segunda prata da carreira do atleta, que ficou com uma pontuação total de 86.598. Os britânicos Whitlock e Daniel Purvis, ficaram com o primeiro e terceiros colocados, respectivamente.

Além da medalha, Nory se saiu bem no solo e na barra fixa, com 14.966 e 15.133 pontos.

Antes da etapa de Glasgow, ele só havia chegado em segundo na Copa do Mundo em 2013, em Doha, competindo no solo.

No ano passado, o atleta terminou a final individual em 12º lugar e a barra fixa em quarto.

Arthur Nory é uma das esperanças brasileiras para o Rio-2016.

