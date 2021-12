Emprestado pelo Vitória, Arthur Maia fez um golaço no Campeonato do Rio Grande do Norte pelo América-RN, que derrotou o Globo-RN por 2x0. O meia revelado na Toca sai de sua defesa e atravessa todo o campo para fazer o gol. A imprensa Potiguar disse que gol foi ao estilo Messi.

