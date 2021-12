Arsenal vence vice-líder Liverpool e dispara na ponta

Mesmo sem o francês Flamini, machucado, o Arsenal continua sendo a melhor equipe do Campeonato Inglês. E a prova definitiva veio neste sábado, quando o time londrino recebeu o Liverpool no Emirates Stadium e venceu por 2 a 0. Como o rival é vice-líder, o Arsenal disparou ainda mais na liderança.

Após 10 rodadas, a tábua de classificação do Inglês mostra o Arsenal com 25 pontos em 30 possíveis. O Liverpool caiu para a terceira colocação, com 20, porque foi passado pelo Chelsea no saldo de gols (oito a sete). Com 19 pontos aparecem Manchester City, Southampton e Tottenham.

O time alvinegro de Londres, porém, ainda joga pela 10.ª rodada, domingo, diante do Everton, outra equipe que pode assumir a vice-liderança, uma vez que tem 18 pontos. Assim, se o jogo no Goodison Park tiver um vencedor, essa equipe passa Chelsea e Liverpool para ser segundo.

O Arsenal assiste tudo de longe. Neste sábado, em casa, abriu o placar aos 19 minutos. Sagna cruzou, a zaga do Liverpool deu espaço, a bola quicou e Carzola apareceu livre para cabecear na trave. O espanhol mesmo pegou o rebote e marcou.

O placar foi fechado na segunda etapa. Aos 14, Ramsey recebeu de Özil perto da meia-lua, matou a bola, esperou, e arriscou de longe. Encontrou Mignolet um pouco adiantado, mandou por cima, e fez lindo gol.

