Arsenal sofre para eliminar time da terceira divisão

O Arsenal sofreu neste domingo para vencer o Huddersfield por 2 a 1, da terceira divisão inglesa, no Emirates Stadium, em Londres, e avançar às oitavas de final da Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo.





A equipe do técnico Arsène Wenger deu a impressão de que passaria fácil pelo rival quando abriu o placar aos 21 minutos de jogo, com o dinamarquês Bendtner, que recebeu na entrada da área e bateu cruzado. No entanto, a partida começou a se complicar quando os anfitriões tiveram o zagueiro Squillaci expulso aos 42. Na etapa final, o Huddersfield foi para cima e conseguiu empatar aos 21, com Lee, de cabeça, após escanteio.

Vendo seu time ameaçado de eliminação, Wenger promoveu a entrada do meia Fabregas, que, poupado, estava no banco de reservas. O Arsenal melhorou com seu principal astro em campo e teve um pênalti duvidoso sobre Bendtner marcado a seu favor. O próprio Fabregas cobrou com categoria, aos 41, para garantir a vitória e a classificação.

Embora esteja na terceira divisão, o Huddersfield é um clube de tradição no país. Fundado em 1908, possui três títulos do Campeonato Inglês, todos conquistados nos anos 20, uma Copa da Inglaterra, em 1980, e uma Supercopa da Inglaterra, em 1992.

