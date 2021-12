Arsenal e PSG vencem e dividem liderança do grupo na Liga dos Campeões

Arsenal e Paris Saint-Germain confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira, 28, e venceram pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O time inglês recebeu o Basel em Londres e contou com dia inspirado de Walcott para fazer 2 a 0. Já os franceses foram à Bulgária e bateram o Ludogorets de virada, por 3 a 1.

Com o resultado, Arsenal e PSG, que haviam se enfrentado na estreia e ficado em igualdade, dividem a liderança do Grupo A com quatro pontos. Ludogorets e Basel, que também tinham empatado na primeira rodada, vêm na sequência com um ponto cada. No dia 19, PSG e Basel duelam na capital francesa, enquanto Arsenal e Ludogorets se enfrentam em Londres.

Nesta quarta, o Arsenal não demorou para definir seu confronto diante do Basel. Logo aos seis minutos, Alexis Sánchez avançou pela esquerda e cruzou para Walcott, que cabeceou sozinho para a rede. Aos 25, a dupla funcionou novamente. Walcott tabelou com Sánchez e recebeu na área para bater cruzado e marcar belo gol.

A vantagem tranquilizou o Arsenal, que diminuiu o ritmo e pouco assustou depois disso. O Basel também parecia reconhecer a superioridade do adversário, e por mais que tentasse em um ou outro ataque na etapa final, não exerceu uma pressão em busca do empate.

Já na Bulgária, o PSG teve tarefa mais difícil para vencer o Ludogorets. Os donos da casa, aliás, abriram o placar com o brasileiro Natanael, que bateu falta pela direita com perfeição aos 15 minutos. O empate saiu somente aos 40. Após troca de passes com liberdade pelo meio, Verratti tocou na área para Matuidi, que finalizou na saída do goleiro.

No segundo tempo, apareceu a estrela de Cavani. Aos 10 minutos, ele desviou cobrança de falta de Di María e virou para o PSG. O Ludogorets teve a chance de empatar novamente aos 13, mas Moti desperdiçou um pênalti. Praticamente no lance seguinte, Cavani selou a vitória ao aproveitar cruzamento de Lucas da direita.

