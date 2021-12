Arnaldo Lira:" Já saí uma vez, dessa vez eu vou ficar"

A primeira partida oficial do Fluminense de Feira na temporada agradou o técnico Arnaldo Lira. No sábado, 4, o Touro do Sertão estreou no Campeonato Baiano com uma goleada por 4 a 1 diante do Galícia. Com três pontos ganhos, a equipe agora ocupa a terceira colocação na competição.

Em entrevista ao Portal A Tarde, Lira disse ter gostado da forma com que a equipe atuou. Segundo ele, apesar do início nervoso, a equipe é experiente e soube lidar bem com a ansiedade. "Rapaz, a equipe foi superior. Pecou no início por causa da ansiedade de fazer o primeiro gol. Pecou um pouco, mas o time jogou bem, é de qualidade e os jogadores já foram campeões em outros lugares", comentou.

O técnico ainda comparou o meia Jorge Wagner, de 37 anos, com o atleta Zé Roberto, do Palmeiras. Segundo Lira, Jorge sempre se cuidou e está muito bem fisicamente. "Ele está bem. É mais ou menos parecido com Zé Roberto, não engorda, ele treinou muito, se cuida. Muito importante. Jogar e suportar 75 min em alto nível como na partida de sábado... tendência é ele ir melhorando mais, e vai continuar assim, até onde ele puder jogar ele vai jogar", disse o técnico.

Arnaldo Lira também falou sobre a sondagem que recebeu da Juazeirense, que demitiu o treinador Barbosinha na última semana. No entanto, o técnico revelou que não tem interesse em sair do Flu de Feira. "Eu não posso sair daqui, já saí uma vez. Eu que trouxe os jogadores, trouxe Fernando, camisa 10, que joga demais. A gente montou o time todo direitinho e agora eu vou ficar até o final".

Lira ainda falou sobre as ambições do Fluminense neste campeonato Baiano. O treinador acredita no seu retrospecto em outras edições da competição para uma boa campanha no Baianão deste ano. "Ficar entre os quatro. É meu quinto Baiano, em três fiquei entre os quatro primeiros colocados e fui campeão em um [pelo Bahia de Feira, em 2011]. Então eu acho que primeiro ficar entre os quatro, pra depois tentar uma final", afirmou.

Duelo contra a Jacuipense

Pensando em se manter no G4 da competição, o Touro do Sertão volta a campo apenas no próximo domingo, 12, contra o Jacuipense, no estádio Joia da Princesa, no seu segundo jogo do Baianão. Arnaldo Lira revelou ao Portal A Tarde como vai jogar diante do Leão Grená. Segundo ele, há ainda uma dúvida no ataque.

"Tenho uma dúvida na frente, vamos ver quem tá melhor durante a semana. Mas vamos com o mesmo jeito que foi contra o Galícia. Marcação mais adiantada, posse de bola e marcar bem. Gosto de atacar, mas sempre protegido, sempre sabendo o que vai fazer. Vamos pressionar, jogando em casa, com apoio da torcida, e procurar vencer", concluiu Lira.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo