Armador do Vitória é finalista ao prêmio do NBB

O Vitória/Universo é representado pelo norte-americano Kenny Dawkins, na disputa pela premiação de Melhor Armador do Novo Basquete Brasil (NBB) para a temporada 2016/17.

A definição dos três finalistas foi divulgada nesta quinta-feira, 8, pela assessoria de imprensa do NBB.

O jogador da equipe baiana aparece ao lado de outros dois concorrentes: o compatriota Kendall Anthony, do Macaé Basquete, e o brasileiro Fúlvio, do Brasília.

Um dos três vencerá a disputa por um lugar na posição número 1 do Quinteto Ideal da 9ª edição do maior campeonato de basquete do país.

A eleição contou com a participação de técnicos, assistentes e capitães das 15 equipes que disputaram a 9ª edição do NBB. Além da imprensa especializada, personalidades do basquete brasileiro, comissários e árbitros.

Melhores do Ano

Os vencedores serão conhecidos no dia 20 de junho, durante a Festa dos Melhores do Ano, em São Paulo.

Em sua sexta temporada no Brasil, Dawkins, de 29 anos, concorre a um troféu inédito em sua carreira.

O armador nascido em Holy Springs (EUA) foi o principal destaque do Vitória, que montou um elenco de bons jogadores e chegou pela primeira vez a uma semifinal do NBB.

Dawkins se tornou o cestinha da equipe baiana, com média de 16,5 pontos, além de contribuir com 4,5 assistências por jogo.

Recordista

O maior vencedor deste prêmio é o próprio armador Fúlvio, de 35 anos. O jogador do Brasília foi premiado nas temporadas 2009/10, 11/12 e 12/13.

Na temporada atual, ele fechou a competição como o líder no ranking de assistências, com média de 7,4 por jogo. Além de registrar 11,0 pontos por jogo, sua maior média nas últimas três temporadas.

Em sua primeira temporada, o armador Anthony, de 24 anos, fechou a fase de classificação como principal cestinha do campeonato, com média de 19,9 pontos.

O jovem norte-americano ainda foi segundo do ranking de assistências, com 5,8 por partida.

O NBB elegerá ainda vencedores dos prêmios Melhor Defensor, Sexto Homem, Jogador Que Mais Evoluiu, Melhor Atleta Estrangeiro, Melhor Técnico (Troféu Ary Vidal) e MVP (Jogador Mais Valioso).

Todos os vencedores:

2015/2016 - Davi Rossetto (Basquete Cearense)

2014/2015 - Ricardo Fischer (Bauru)

2013/2014 - Nico Laprovittola (Flamengo)

2012/2013 - Fúlvio (São José Basquete)

2011/2012 - Fúlvio (São José Basquete)

2010/2011 - Larry Taylor (Bauru)

2009/2010 - Fúlvio (São José Basquete)

2008/2009 - Larry Taylor (Bauru)

