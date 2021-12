Argentinos usam cenas do 7 a 1 para provocar brasileiros

Os argentinos "colocaram o dedo na ferida" da Seleção Brasileira antes do clássico desta quinta-feira, 12, em Buenos Aires. A provocação foi feita por meio da TV pública da Argentina, a "TVP", que divulgou um vídeo com imagens dos torcedores e jogadores do Brasil chorando após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014.

Em contraponto, os hermanos mostraram imagens dos argentinos em festa e com sorrisos em solo brasileiro.

O vídeo causou polêmica na página da "TVP". Os brasileiros reagiram lembrando que o Brasil é pentacampeão. O torcedor Fernando Oliveira ainda brincou com uma música criada pelos argentinos: "Tem cinco Copas? Diga-me o que se sente".

Outro internauta Felipe Pereira incentivou a Seleção Brasileira: "Vamos ganhar do nosso freguês da América do Sul. Para cima deles Brasil".

Brasil e Argentina se enfrentam nesta quinta, às 21 horas, em jogo válido pela eliminatória da Copa da Rússia de 2018.







Eliminatorias Rusia 2018 en la TV Pública. ¡Todo el país acompañando a la Selección Argentina! Posted by TV Pública on Segunda, 9 de novembro de 2015

