Argentinos dão selinho para comemorar título no basquete

A equipe de basquete do Real Madrid encerrou no domingo, 17, um jejum de 20 anos sem conquistar o título da Euroliga, o Campeonato Europeu, ao derrotar na decisão o Olympiacos, da Grécia, por 78 a 59, em decisão disputada na capital espanhola.

Os jogadores do Real comemoram muito o campeonato, mas os argentinos Andrés Nocioni e Facundo Campazzo protagonizaram cenas quentes e festejaram com um selinho. Em seu perfil no Twitter, Nocioni tratou de explicar o carinho com o companheiro: "É meu primeiro e meu segundo amor."

Mi primer amor y mi segundo amor!!! Jajaja pic.twitter.com/hOOP7TceYY — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 17 maio 2015

O Real Madrid perdeu as duas finais anteriores da Euroliga, em 2014 para o mesmo time grego e em 2013 para o israelense Maccabi, mas agora comemorou o título europeu sob o comando do técnico Pablo Laso.

O título conquistado no domingo é o nono do Real Madrid, o maior vencedor da Euroliga. E a última vez em que o time havia sido campeão foi também diante do Olympiacos, em 1995.

Agora, de algum modo, consolou o seu torcedor, que viu no domingo o Barcelona conquistar o título do Campeonato Espanhol de futebol, apenas alguns dias depois do Real ser eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

adblock ativo