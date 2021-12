Argentino marca golaço e é comparado a Messi; veja

Maxi Rodriguez, do Newells Old Boys, foi comparado a Messi na partida contra o Racing pelo Campeonato Argentino. O meia fez jogada de craque aos 41 minutos do segundo tempo, driblando quatro adversários para fazer um golaço.

No lance, Maxi aplica o drible da vaca no adversário, na sequência deixa marcadoe no chão e corta dois rivais de uma vez para fazer o gol, que garantiu a liderança do clube na competição.

O diário Olé, principal veículo esportivo da Argentina, comparou Maxi a Messi. No Twitter do jornal, foi chamado de "Messi Rodríguez".

