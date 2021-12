Argentino Heinze anuncia aposentadoria do futebol

Titular da Argentina as duas últimas Copas do Mundo, o zagueiro Gabriel Heinze está na sua última temporada como jogador profissional de futebol. O defensor de 35 anos, atualmente no Newell's Old Boys, clube que o revelou, anunciou nesta sexta-feira, 21, que vai se aposentar ao fim da temporada para a equipe.

Vendido ainda garoto para o Valladolid, aos 19 anos, Heinze fez toda a sua carreira na Europa. Jogou por Sporting e PSG antes de acertar com o Manchester United, onde permaneceu entre 2004 e 2007, faturando o Campeonato Inglês em uma oportunidade. De lá saiu para ser galáctico no Real Madrid, até 2009. Ainda jogou por Olympique de Marselha e Roma antes de retornar para o Newell's, em agosto de 2012.

"Como tudo na vida, os sonhos também terminam. Ser parte do clube mais lindo da Argentina é algo que sempre levarei no meu coração. Quero contar a vocês que no final desta temporada não serei mais jogador do clube. Mas, lamentavelmente, não posso contra a realidade do meu corpo, que me faz jogar uma partida na qual não encontro uma forma de jogar", escreveu o jogador, num bonito comunicado aos torcedores.

"Jogaria toda minha vida no Newell's, mas não posso ser egoísta. O amor por estas cores também se demonstra com atitudes responsáveis e com gratidão a esta instituição que só meu deu alegrias. Darei o meu melhor nos próximos meses, porque este clube sempre estará acima de qualquer coisa", prometeu.

Heinze rescindiu seu contrato com o Newell's e abriu mão de receber os salários daqui até o fim da temporada - o clube disputa o Torneio Clausura e a Libertadores. "Confio que a direção do clube destine o dinheiro que ganho para as categorias de base, onde sinto que está o futuro de todos que queremos bem o Newell's."

