Argentina vence Paraguai e vai às quartas de final da Copa América

A Argentina se classificou para as quartas de final da Copa América-2021 nesta segunda-feira, 21, ao conquistar sua segunda vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em jogo da terceira rodada do Grupo A, em Brasília.

Alejandro Goméz marcou o único gol da 'Albiceleste' aos 9 minutos, tornando a equipe de Lionel Messi a segunda classificada do grupo, após o Chile ter garantido sua vaga na partida anterior com um empate em 1 a 1 com o Uruguai.

O Paraguai, sem mudanças no esquema de pressão proposto por seu técnico Eduardo Berizzo, complicou o jogo e pressionou o em busca do gol de empate, mas não foi suficiente e terá que seguir na luta por uma vaga nas quartas de final.

Messi bateu um novo recorde na noite desta segunda-feira ao alcançar sua 147ª partida com a camisa da seleção argentina, empatando com o já aposentado Javier Mascherano.

