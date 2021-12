Lionel Messi é indiscutível. Com cinco títulos de melhor do mundo no currículo, além de todas as conquistas possíveis pelo Barcelona, o craque já está na história, mas eleva seu nome cada vez mais.

Nesta terça-feira, 21, no triunfo por 4 a 0 sobre os anfitriões Estados Unidos que levou sua Argentina à final da Copa América Centenário, Messi foi o grande destaque. Deu assistência para o primeiro gol, anotado por Lavezzi aos três minutos do primeiro tempo, marcou o segundo, em linda cobrança de falta aos 31, e ainda tocou para Higuaín fechar a goleada aos 40 do tempo final. Antes, aos quatro, o mesmo Higuaín havia anotado o terceiro.

Daniel Dórea Argentina derruba anfitriões com show e recorde de Messi

Este tento o fez passar Gabriel Batistuta como o maior artilheiro da história da Albiceleste, com 55 gols. Falta agora erguer o primeiro troféu pela seleção, e ele está a apenas um jogo de chegar ao feito.

Nesta terça, os americanos - que não finalizaram uma vez a gol - não deram trabalho. Mas a tarefa na decisão promete ser bem mais complicada.

Colômbia x Chile

Sai nesta quarta, 22, o adversário da final de domingo, às 21h (da Bahia), em Nova Jersey. O outro duelo semifinal é 100% sul-americano e opõe Colômbia e Chile, às 21h, em Chicago.

Os chilenos - embalados pela histórica goleada de 7 a 0 sobre o México nas quartas de final - buscam o segundo título consecutivo na competição, após a conquista em casa no ano passado. O problema é que o treinador Juan Antonio Pizzi não poderá contar com um de seus principais destaques, o meia Arturo Vidal, que está suspenso. Francisco Silva e Pedro Pablo Hernández brigam pela vaga.

Na Colômbia, não há maiores problemas físicos, mas uma extrema preocupação com a boa fase vivida pelo rival. "É preciso ter cuidado com o Chile como um todo. É uma equipe que tem um ótimo trabalho, com jogadores rápidos e flexíveis. No entanto, não vejo favorito para a partida", ponderou o técnico da equipe, o argentino José Pékerman.

