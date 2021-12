Argentina de Messi treina no Barradão para Copa América

A seleção da Argentina já está em Salvador para a estreia na Copa América. A delegação desembarcou na madrugada desta segunda-feira, 10, na capital baiana, onde dá a largada no torneio no próximo sábado, 15, às 19h, contra o Paraguai, na Arena Fonte Nova.

À tarde, os 'hermanos' deram início à sua preparação no estádio Barradão. No entanto, quem esperava poder acompanhar o treinamentos e Messi ou Di Maria de perto se frustraram, já que o treinador Lionel Scaloni resolveu trabalhar com os portões fechados à imprensa.

Com 14 conquistas, a Argentina é a segunda maior vencedora da Copa América, atrás apenas do Uruguai com 15. Entretanto, apesar do retrospecto favorável, a mesma não leva um título de grande expressão há mais de 25 anos. A última taça erguida por eles foi na Copa América de 1993.

