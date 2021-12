Arenas olímpicas de Deodoro vão custar R$ 804 milhões

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou nesta quinta-feira, 17, os dois editais de licitação para construção e reforma das instalações do Complexo Esportivo de Deodoro, previsto para receber eventos de diversas modalidades nos Jogos Olímpicos de 2016 e também na Paralimpíada. E os editais indicam que a construção das arenas vai custar R$ 804,2 milhões.

O Complexo de Deodoro é o mais atrasado na preparação para a próxima Olimpíada, mas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, garante que as obras serão entregues no prazo. Antes do lançamento desse edital, em março a prefeitura do Rio havia concluído a licitação para as melhorias viárias no interior e no entorno do Complexo de Deodoro com um custo de R$ 49,3 milhões. Assim, o valor total das obras pode ser de R$ 853,5 milhões.

A construção e a reforma das instalações esportivas estão divididas em duas grandes áreas delimitadas pela linha férrea. A Região Norte, com investimento de R$ 647,1 milhões, inclui o estádio de canoagem slalom, a pista de mountain bike, a pista de BMX, o Centro Nacional de Tiro Esportivo, a arena de rúgbi e combinado do pentatlo moderno, a Arena Deodoro, onde serão disputadas a esgrima do pentatlo e as preliminares do basquete feminino, o Centro de hóquei sobre grama e a piscina do pentatlo moderno.

Já a Região Sul tem um orçamento de R$ 157,1 milhões. Ela contempla o Centro Nacional de Hipismo, onde acontecem as competições equestres de cross country, saltos e adestramento e onde também serão construídas a nova clínica veterinária e a Vila dos Tratadores.

As obras das instalações estão previstas para começar no segundo semestre deste ano, com a conclusão programada para o primeiro semestre de 2016. Os contratos preveem também um período de dez meses para operação e seis meses, após a Olimpíada, para desmontagem das estruturas temporárias e as adequações das instalações existentes.

As modalidades esportivas olímpicas que serão disputadas no Complexo de Deodoro são hipismo, que se divide em três modalidades: saltos, adestramento e Concurso Completo de Equitação, ciclismo BMX, ciclismo mountain bike, pentatlo moderno, tiro esportivo, canoagem slalom, hóquei sobre grama, rúgbi e basquete. As modalidades paralímpicas previstas são tiro esportivo, hipismo, esgrima e futebol de 7.

adblock ativo