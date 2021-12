Arena no Farol da Barra terá show de Parangolé na estreia do Brasil

Com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas, a Arena Brahma Nº 1, que será montada no Farol da Barra durante a Copa América e terá entrada aberta aos torcedores – em replay do que ocorreu no Mundial de 2018, com picos de público de 20 mil pessoas –, vai estrear na próxima sexta-feira.

A Seleção Brasileira abre o torneio às 21h30, no Morumbi, contra a Bolívia, mas as atrações do local começam antes. Os portões serão abertos às 17h30, com o DJ Ober. O show principal está agendado para as 19h30, com a banda de pagode Parangolé, que toca até 15 minutos antes de a bola rolar.

Na arena, os torcedores poderão assistir às partidas em um telão de LED de 6 por 3 metros. A capacidade máxima de público na Copa América será de 10 mil pessoas.

