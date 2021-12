Arena Fonte Nova terá nova data de entrega

O temor do esvaziamento de público na festa de inauguração da Arena Fonte Nova, conforme justifica o governo do Estado, motivou a alteração da data de abertura do equipamento esportivo.

A previsão inicial, programada em comum acordo entre poder público e consórcio OAS-Odebrecht (braço privado da construção da praça esportiva), era a de que a entrega simbólica do estádio à população ocorresse no dia 29 de março (aniversário de Salvador). Só que, nesse mesmo dia será celebrada a Sexta-feira da Paixão.

Como todos os anos boa parcela da população costuma deixar a cidade, aproveitando o feriado da Semana Santa, o governo não quis arriscar um possível esvaziamento do evento, que deve contar com a participação da presidente Dilma Rousseff.

Nesta segunda-feira, 25, à noite, Ney Campello, titular da Secretaria da Copa (Secopa-Bahia), esteve reunido com a cúpula do consórcio construtor, na Arena Fonte Nova, tratando de uma nova data de entrega. Ao fim da reunião, foi batido o martelo em relação ao novo dia, contudo, o mesmo ainda não foi divulgado à imprensa.

"Precisamos submeter isso ao governador, para saber se ele aprova ou não a mudança. Ele tem a prerrogativa para isso", declarou Campello, por meio da assessoria de imprensa.

Em viagem oficial a Pernambuco, o governador Jaques Wagner não participou da reunião, enviando representantes. Hoje, quando retorna, Wagner deve enviar um comunicado oficial divulgando a nova data de abertura.

A mudança não altera a entrega da Fonte Nova para a primeira supervisão da Fifa, que acontecerá daqui a dois dias, em 28 de fevereiro. Na ocasião, a entidade máxima do futebol fará as primeiras inspeções no estádio, em paralelo à execução dos últimos retoques.

Segunda mudança - Esta é a segunda alteração da data de entrega da Arena Fonte Nova. Por contrato de PPP (Parceria Público-Privada), assinado entre governo e consórcio em janeiro de 2010, estava inicialmente previsto que a arena fosse entregue em 31 de dezembro de 2012, incluindo pagamento de multas do consórcio no caso de atraso.

Contudo, em acordo feito, dispensando a aplicação das sanções financeiras, por conta dos atrasos na liberação dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), as partes convencionaram 29 de março como nova meta.

Até hoje, há apenas dois estádios prontos para a Copa no País, o Castelão, no Ceará, e o Mineirão, em Minas Gerais.

