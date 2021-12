Arena Fonte Nova tem etapa da arquibancada finalizada

Com vista em atender às demandas da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014, as obras da Arena Fonte Nova, em Salvador, seguem a todo vapor.

Na manhã desta segunda-feira, 27, o dia foi simbólico: os operários da obra instalaram a última peça que compõe o setor de arquibancada.

Com a colocação da última peça, toda a fase de obras de montagem da superestrutura de concreto do estádio (pilares, vigas, lajes e arquibancadas) foi finalizada.

O avanço físico da obra atualmente já é superior a 67%. Até dezembro, será concluída a cobertura da arena, quando serão finalizados os ajustes de tensão da estrutura.

Visita do Governador - Para comemorar a conclusão desta fase da montagem da Arena, o governador Jaques Wagner visitou o local e percorreu as obras do estádio, acompanhado de 30 atletas da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia) e da medalhista olímpica Adriana Araújo.

No encontro, a pugilista aproveitou para pedir ao governador um apoio ao boxe baiano. "O boxe tem proporcionado muitas alegrias ao País e, principalmente, aos baianos", reconheceu Wagner, que garantiu que o Estado apoiará o esporte.

