Arena Fonte Nova tem 6 mil pontos cegos, diz jornal

Pelo menos 6 mil torcedores que foram para a Arena Fonte Nova, neste domingo, 7, não tiveram visão completa do jogo. Segundo o jornal Folha de S. Paulo desta segunda-feira, 8, o problema ocorreu com os torcedores que ficaram no anel inferior da arena, onde o ingresso custou R$ 90.

A reportagem informa ainda que, em 1.883 assentos de torcedores do Vitória, não era possível ver os escanteios por causa do banco de reservas. Já os torcedores do Bahia eram prejudicados pelas placas de publicidade que ficavam próximas ao gramado.

Ao jornal, o consórcio que administra a arena admitiu os pontos cegos e disse que vai tentar, com a Federação Baiana de Futebol, "afastar a distância da publicidade para o campo".

