Arena Fonte Nova recebe competição de CrossFit neste fim de semana

Pela quarta vez em Salvador, o evento de CrossFit Arena Challenge será realizada nos dias 10 e 11 de agosto na Arena Fonte Nova. Considerada a maior competição da modalidade no Norte e Nordeste, alguns dos principais atletas do país estarão reunidos como Pablo Chalfun; Karime Ferrari; Luíza Marques; Lukinhas Almeida; Luiza Dias e Fábio Dechichi.

A competição será dividida em equipes de três (masculino e feminino), ou individual, onde os atletas poderão se inscrever nas categorias Scaled (leve), Intermediário (médio), RX (avançado) e Elite (profissional).

A largada será dada no dia 10 de agosto com a realização de uma corrida às 7h com todos os participantes, partindo da Arena Fonte Nova até o Dique do Tororó, retornando ao estádio em seguida. A infraestrutura inclui espaço exclusivo para atletas e praça de alimentação estilo food park. Em sua última edição, a disputa alcançou números recordes de participantes.

Surgido nos Estados Unidos na década de 1990, o CrossFit é uma atividade derivada de vários esportes como atletismo, ginástica olímpica e levantamento de peso. A atividade proporciona um condicionamento físico completo, com uma grande redução de gordura corporal e a regularidade em manter uma ótima forma.

adblock ativo