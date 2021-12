Arena Fonte Nova é inspecionada por comitivas olímpicas

Representantes da Alemanha, França, México, Coreia do Sul e Ilhas Fiji analisaram, nesta sexta-feira, 15, as condições do gramado, vestiários, salas de aquecimento e espaço VIP da Arena Fonte Nova, palco de dez partidas de futebol durante as Olimpíadas, em agosto deste ano.

As comitivas também conferiram de perto os locais de treinamento das seleções ao longo do torneio olímpico. Acompanhados por membros do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os representantes conheceram toda a infraestrutura dos estádios do Barradão e Pituaçu, além do Centro de Treinamento de Seleção (CTS) Praia do Forte, em Mata de São João. "No geral, tivemos uma percepção muito boa", afirma, em nota, o gerente de Competição e Centro de Treinamento do COB, Thiago Leite.

Salvador foi a primeira sede visitada pelas comitivas após o sorteio dos grupos. Nos próximos dias, as inspeções vão acontecer em estádios de Brasília, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades brasileiras que sediarão partidas olímpicas. Um relatório será elaborado a partir das análises e posteriormente encaminhado à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para avaliação. O resultado vai ser divulgado em breve pela entidade máxima do futebol.

